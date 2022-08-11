Во время проведения форума «Армия-2022» в Подмосковье запустят допэлектрички
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Так, 19 августа назначены два электропоезда от и до Кубинки-1, а ещё двум поездам продлён маршрут на участке от Кубинки-1 до Одинцова.
20 и 21 августа отправят сразу 19 дополнительных поездов, девять из которых — экспрессы. Они будут следовать до Кубинки от Белорусского вокзала (четыре), Можайска (две), Одинцова (две) и Лобни (одна).
Ещё восемь допэлектричек отправятся до Дорохова (шесть) и Голицына (две).
От станций Кубинка и Голицыно до места проведения форума «Армия-2022» будут курсировать автобусы.
Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».