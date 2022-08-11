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Во время проведения форума «Армия-2022» в Подмосковье запустят допэлектрички

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Во время проведения открытых мероприятий форума «Армия-2022» на Белорусском железнодорожном направлении запустят дополнительные рейсы электричек.
Во время проведения форума «Армия-2022» в Подмосковье запустят допэлектрички
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Так, 19 августа назначены два электропоезда от и до Кубинки-1, а ещё двум поездам продлён маршрут на участке от Кубинки-1 до Одинцова.

20 и 21 августа отправят сразу 19 дополнительных поездов, девять из которых — экспрессы. Они будут следовать до Кубинки от Белорусского вокзала (четыре), Можайска (две), Одинцова (две) и Лобни (одна).

Ещё восемь допэлектричек отправятся до Дорохова (шесть) и Голицына (две). 

От станций Кубинка и Голицыно до места проведения форума «Армия-2022» будут курсировать автобусы. 

Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».

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