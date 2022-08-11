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Напротив главного корпуса Бауманки построят пять зданий Центрального кластера

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Напротив главного корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана построят пять зданий нового Центрального кластера в рамках развития территории вуза.
Напротив главного корпуса Бауманки построят пять зданий Центрального кластера
  • РИА Новости

Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

На площади около 50 тыс. кв. м появятся отдельно стоящие корпуса учебно-лабораторного и досугового назначения, которые сформируют цельный комплекс.

Сейчас на территории ведутся работы по выносу инженерных сетей, устройству котлована.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что на базе Института ядерной энергии СевГУ создадут учебный кампус.

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