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В Мордовии стартовали полуфиналы конкурса «Большая перемена» для старшеклассников

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Республика Мордовия открыла серию полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9—11-х классов.
В Мордовии стартовали полуфиналы конкурса «Большая перемена» для старшеклассников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

Мордовия приняла более 1 тыс. старшеклассников из регионов Приволжского федерального округа.

Конкурс является проектом Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», для учеников 9—11 классов.

Полуфиналы пройдут очно для всех федеральных округов России. По итогам определят 1500 финалистов, которые отправятся на финал в Международный детский центр «Артек» в ноябре.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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