В Мордовии стартовали полуфиналы конкурса «Большая перемена» для старшеклассников
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
Мордовия приняла более 1 тыс. старшеклассников из регионов Приволжского федерального округа.
Конкурс является проектом Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», для учеников 9—11 классов.
Полуфиналы пройдут очно для всех федеральных округов России. По итогам определят 1500 финалистов, которые отправятся на финал в Международный детский центр «Артек» в ноябре.
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