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В Роскачестве посоветовали обращать внимание на требование предоплаты при покупке животных

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В Роскачестве порекомендовали быть внимательными при покупке домашних животных и рассказали, на какие нюансы стоит обращать внимание в момент совершения сделки.
В Роскачестве посоветовали обращать внимание на требование предоплаты при покупке животных
  • Gettyimages.ru

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» специалисты предупредили, что недобросовестные продавцы могут просить деньги якобы на транспортировку животного, а после перевода вами средств изменить номер телефона и пропасть.

Также мошенники могут требовать предоплату, продавая несуществующих животных, и подделывать документы, выдавая обычных животных за породистых с серьёзной родословной.

«Продавец» выставляет фото красивых породистых родителей и объявляет о начале бронирования щенков или котят... Далее следует описанная выше схема по выманиванию предоплаты без личной встречи, и, получив деньги, мошенник пропадает. При этом фотографии животных из объявления оказываются украденными с сайтов настоящих питомников», — отметили в Роскачестве.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка сообщало, что в зоосаде появились на свет три птенца полярной совы.

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