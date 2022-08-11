В Подмосковье прокатом электросамокатов воспользовались более 1,5 млн раз с начала сезона
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство транспорта региона.
«Благодаря обследованию были выявлены неудобные места не только для пользователей электросамокатов, но и для маломобильных граждан. В итоге было ликвидировано более 30 таких зон, где приходилось спешиваться. Здесь снизили бордюры, оборудовали комфортные съезды. Также скорректировали более 40 парковочных зон, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Отмечается, что в области за сезон планируют обустроить ещё 50 парковок электросамокатов.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма сообщало, что в парках Московской области в субботу, 13 августа, отметят День физкультурника.