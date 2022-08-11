В Подмосковье прокатом электросамокатов воспользовались более 1,5 млн раз с начала сезона

С начала сезона жители Московской области воспользовались услугами проката электросамокатов более 1,5 млн раз.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство транспорта региона.

«Благодаря обследованию были выявлены неудобные места не только для пользователей электросамокатов, но и для маломобильных граждан. В итоге было ликвидировано более 30 таких зон, где приходилось спешиваться. Здесь снизили бордюры, оборудовали комфортные съезды. Также скорректировали более 40 парковочных зон, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Отмечается, что в области за сезон планируют обустроить ещё 50 парковок электросамокатов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма сообщало, что в парках Московской области в субботу, 13 августа, отметят День физкультурника.