В «Московском долголетии» осенью пенсионерам предложат вернуться к образовательному процессу
- РИА Новости
Как сообщает НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову, осенью участникам программы предложат вернуться к образовательному процессу.
«В сентябре будет расширен список групп, где участники смогут пройти обучение по данным направлениям. Вместе с партнёрами проекта — Департаментом финансов города Москвы, Роспотребнадзором, столичными вузами, «Серебряным университетом», Сбером и другими организациями — будут подготовлены актуальные темы и программы», — рассказала Ракова.
Также планируется проведение мероприятий для поддержания ментального здоровья, зимой могут возобновить занятия по лыжам и конькам в столичных парках.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников.