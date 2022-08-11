В «Московском долголетии» осенью пенсионерам предложат вернуться к образовательному процессу

В правительстве столицы рассказали о новых проектах осенне-зимнего сезона «Московского долголетия».

Как сообщает НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову, осенью участникам программы предложат вернуться к образовательному процессу.

«В сентябре будет расширен список групп, где участники смогут пройти обучение по данным направлениям. Вместе с партнёрами проекта — Департаментом финансов города Москвы, Роспотребнадзором, столичными вузами, «Серебряным университетом», Сбером и другими организациями — будут подготовлены актуальные темы и программы», — рассказала Ракова.

Также планируется проведение мероприятий для поддержания ментального здоровья, зимой могут возобновить занятия по лыжам и конькам в столичных парках.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников.