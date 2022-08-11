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Финансист Колбасина рассказала, что сотрудники банков не запрашивают по телефону личные данные

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Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.
Финансист Колбасина рассказала, что сотрудники банков не запрашивают по телефону личные данные
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «Звезда» Колбасина напомнила, что мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы отключить внимание и спровоцировать у человека панику и состояние стресса, в котором жертва более уязвима.

Эксперт уточнила, что настоящий сотрудник банка всегда знает фамилию, имя и отчество клиента, четыре последние цифры номера его карты, количество денег на счёте и никогда не запрашивает по телефону паспортные данные, а любые просьбы установить на смартфон стороннее приложение, снять деньги в банкомате или перевести их на «резервный» счет являются типичными признаками мошенничества.

«Сотрудники банка никогда просто так не звонят, тем более сотрудники ЦБ. Нет никаких единых счетов, номеров — и вообще, из ЦБ физическим лицам звонить не могут», — добавила она. 

В случае поступления сомнительных звонков необходимо класть трубку, обращаться в полицию и перезвонить в банк, «специалист» которого пытался с вами связаться.

Ранее, как сообщали «Известия», Центробанку России в качестве меры борьбы с мошенничеством предложили временно блокировать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах до момента прохождения клиентом дополнительной идентификации. 

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