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Автоэксперт Васильев рассказал, стоит ли инвестировать в покупку нового автомобиля

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Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев выразил мнение, что в текущей ситуации инвестировать в покупку нового автомобиля невыгодно.
Автоэксперт Васильев рассказал, стоит ли инвестировать в покупку нового автомобиля
  • РИА Новости

Время, когда было выгодно покупать автомобиль, прошло. Это нужно было делать в начале кризиса, до подорожания, поделился он в разговоре с сайтом Pravda.Ru.

«Сейчас стоимость автомобилей, как на рынке новых машин, так и на рынке б/у, на мой взгляд, запредельно высока и не соответствует реальной ситуации… Но вопрос в том, что произойдёт с ценами на автомобиль. И, если ситуация стабилизируется как-то, мы понимаем, что ненормальная ценовая политика, которую мы наблюдаем, такой не сохранится, скорее всего, должно произойти резкое понижение стоимости машин, как на первичном, так и на вторичном рынке», — отметил аналитик.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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