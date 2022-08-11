Число ДТП с участием каршеринга снизилось в Москве на 11,5% за год

В Москве за семь месяцев 2022 года по сравнению с 2021-м наблюдается снижение на 11,5% количества аварий с участием автомобилей каршеринга, а также числа погибших в них (на 20%) и пострадавших (на 12,9%).

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Госавтоинспекции.

Так, по итогам обозначенного периода в столице зарегистрировано 200 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых 12 человек погибли и 237 получили ранения различной степени тяжести.

С начала текущего года сотрудники ДПС пресекли более 67 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями арендованных авто.

В ГИБДД Москвы обратились к водителям каршеринга с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и правильно выбирать скоростной режим.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918.