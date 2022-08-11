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Названы популярные у абитуриентов подмосковных колледжей специализации

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В этом году более 70 тыс. абитуриентов подали заявления в колледжи Московской области.
Названы популярные у абитуриентов подмосковных колледжей специализации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Наибольшей популярностью у абитуриентов подмосковных колледжей пользуются следующие направления: «информационные системы и программирование», «операционная деятельность в логистике» и «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Как сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, в регионе функционирует 40 колледжей и техникумов, подведомственных Министерству образования Московской области, и пять высших учебных заведений, которые реализуют программы среднего профессионального образования.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.

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