Ростовский завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022»

На ежегодном Международном военно-техническом форуме «Армия» покажут несколько десятков различных приборов, произведённых Ростовским оптико-механическим заводом.

Об этом сообщает ФАН.

ПАО «РОМЗ» продемонстрирует оптико-электронные приборы для различных видов вооружений, боевого и гражданского назначения.

«Это отличная возможность заявить о себе как о частном предприятии, которое не входит в государственные корпорации, но обладает необходимыми мощностями и трудовыми ресурсами для производства современных изделий и комплексов», — заявил заместитель гендиректора завода Сергей Рачков.

Как ранее передавал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.