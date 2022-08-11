Ростовский завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022»
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
ПАО «РОМЗ» продемонстрирует оптико-электронные приборы для различных видов вооружений, боевого и гражданского назначения.
«Это отличная возможность заявить о себе как о частном предприятии, которое не входит в государственные корпорации, но обладает необходимыми мощностями и трудовыми ресурсами для производства современных изделий и комплексов», — заявил заместитель гендиректора завода Сергей Рачков.
Как ранее передавал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.