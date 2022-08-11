военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ростовский завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022»

Короткая ссылка
На ежегодном Международном военно-техническом форуме «Армия» покажут несколько десятков различных приборов, произведённых Ростовским оптико-механическим заводом.
Ростовский завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

ПАО «РОМЗ» продемонстрирует оптико-электронные приборы для различных видов вооружений, боевого и гражданского назначения. 

«Это отличная возможность заявить о себе как о частном предприятии, которое не входит в государственные корпорации, но обладает необходимыми мощностями и трудовыми ресурсами для производства современных изделий и комплексов», — заявил заместитель гендиректора завода Сергей Рачков.

Как ранее передавал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить