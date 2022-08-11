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В Приморье создадут группу общественных инспекторов для охраны природных ресурсов

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В Приморье создадут группу общественных инспекторов для охраны природных ресурсов, наблюдения за лесами и участия в противопожарных мероприятиях.
В Приморье создадут группу общественных инспекторов для охраны природных ресурсов
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Министерство лесного хозяйства и охраны объектов окружающей среды Приморского края.

В состав группы общественных инспекторов войдут охотники, пасечники и другие неравнодушные жители Приморья. 

Как отметил глава регионального Министерства лесного хозяйства Константин Степанов, общественники на регулярной основе будут помогать бороться с незаконной рубкой деревьев, пожарами, а также следить за соблюдением правил использования природных ресурсов.

Ранее в Авиалесоохране заявили, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 32 природных пожара на площади 1799 га.

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