В Приморье создадут группу общественных инспекторов для охраны природных ресурсов, наблюдения за лесами и участия в противопожарных мероприятиях.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Министерство лесного хозяйства и охраны объектов окружающей среды Приморского края.

В состав группы общественных инспекторов войдут охотники, пасечники и другие неравнодушные жители Приморья.

Как отметил глава регионального Министерства лесного хозяйства Константин Степанов, общественники на регулярной основе будут помогать бороться с незаконной рубкой деревьев, пожарами, а также следить за соблюдением правил использования природных ресурсов.

Ранее в Авиалесоохране заявили, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 32 природных пожара на площади 1799 га.