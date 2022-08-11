Спрос на подержанные трёхлетние автомобили вырос в России во II квартале

Согласно результатам проведённого «Авито Авто» исследования, россияне стали чаще покупать подержанные трёхлетние автомобили. Во II квартале 2022 года продажи в данном сегменте выросли на 1,6% по сравнению с I кварталом.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Лидером по продаже среди трёхлетних автомобилей с пробегом во II квартале 2022 года стала Lada Granta. На долю модели пришлось 7,48% продаж в данном сегменте.

Второе место занимает Lada Vesta с долей в сегменте в 5,5%. На третьем месте Hyundai Solaris — 5,33%. Замыкают пятёрку лидеров модели Kia Rio и Toyota Camry — 3,79 и 3,74% соответственно.

Также в топ-10 вошли Volkswagen Polo (3,66%), Hyundai Creta (2,55%), Skoda Rapid (1,90%), Lada Largus (1,88%) и Kia K5 (1,65%).

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.