Спрос на подержанные трёхлетние автомобили вырос в России во II квартале
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
Лидером по продаже среди трёхлетних автомобилей с пробегом во II квартале 2022 года стала Lada Granta. На долю модели пришлось 7,48% продаж в данном сегменте.
Второе место занимает Lada Vesta с долей в сегменте в 5,5%. На третьем месте Hyundai Solaris — 5,33%. Замыкают пятёрку лидеров модели Kia Rio и Toyota Camry — 3,79 и 3,74% соответственно.
Также в топ-10 вошли Volkswagen Polo (3,66%), Hyundai Creta (2,55%), Skoda Rapid (1,90%), Lada Largus (1,88%) и Kia K5 (1,65%).
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.