Роспотребнадзор: «дельтакрон» не влияет значимо на эпидобстановку в России

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что вариант коронавируса «дельтакрон» не влияет значимо на эпидобстановку в России.

«Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России подтверждено шесть случаев «дельтакрона».

В июле академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.