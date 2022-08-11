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В Улан-Удэ проведут проверку по факту публикации депутатом видео с ездой по берегу Байкала

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Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ проведёт проверку по факту публикации парламентарием Александром Мельниковым видео, снятого во время езды по берегу Байкала.
В Улан-Удэ проведут проверку по факту публикации депутатом видео с ездой по берегу Байкала
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Чимита Бальжинимаева.

«По данному инциденту мы начали свою депутатскую проверку. Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ», — заявил он.

Как сообщал Baikal-Daily.ru, Мельников на своей странице в соцсети выложил видео, на котором запечатлено, как автомобиль Land Rover рассекал по кромке озера Байкал. Под эффектную музыку внедорожник заезжал прямо в воду.

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