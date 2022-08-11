Представители отельного бизнеса рассказали, как спортивные мероприятия развивают туризм

Представители отельного бизнеса отмечают существенное влияние спортивных мероприятий на развитие туризма. По данным гостиничного комплекса «Имеретинский», в Сочи спрос в даты соревнований на 30% выше по сравнению с соседними датами без больших групповых заездов.

Отмечается, что большинство гостей проживают два-три дня. Это средняя продолжительность любого фестиваля.

Одним из самых масштабных спортивных мероприятий сезона в Сочи (ФТ «Сириус») является фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar, которые проходят ежегодно в начале октября. Как уточняется, доля приезжих на закрытие сезона в Сочи в 2021 году достигла 99%.

«По нашей статистике, ряд спортсменов возвращаются в «Имеретинский» в свободные, отпускные даты, чтобы отдохнуть с семьёй. Тут важную роль играет феномен «знакомого места», когда человек уже бывал в отеле, понимает логистику, ему всё понравилось и он добавляет локацию в список своих поездок», — отметила управляющая гостиничным комплексом «Имеретинский» Лариса Зацепилина.

Ранее сообщалось, что Сочи и Краснодар возглавили список самых здоровых городов России. Как пишет ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Работа.ру», 40% россиян уверены, что жизнь в Сочи способствует улучшению здоровья. Они связали это с климатом, богатой природой и большим количеством прогулочных зон.

Второе место в рейтинге занял Краснодар. Также в тройку лидеров вошёл Калининград.