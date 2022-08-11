военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Представители отельного бизнеса рассказали, как спортивные мероприятия развивают туризм

Короткая ссылка
Представители отельного бизнеса отмечают существенное влияние спортивных мероприятий на развитие туризма. По данным гостиничного комплекса «Имеретинский», в Сочи спрос в даты соревнований на 30% выше по сравнению с соседними датами без больших групповых заездов.
Представители отельного бизнеса рассказали, как спортивные мероприятия развивают туризм
  • РИА Новости
  • © Владимир Сергеев

Отмечается, что большинство гостей проживают два-три дня. Это средняя продолжительность любого фестиваля.

Одним из самых масштабных спортивных мероприятий сезона в Сочи (ФТ «Сириус») является фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar, которые проходят ежегодно в начале октября. Как уточняется, доля приезжих на закрытие сезона в Сочи в 2021 году достигла 99%.

«По нашей статистике, ряд спортсменов возвращаются в «Имеретинский» в свободные, отпускные даты, чтобы отдохнуть с семьёй. Тут важную роль играет феномен «знакомого места», когда человек уже бывал в отеле, понимает логистику, ему всё понравилось и он добавляет локацию в список своих поездок», — отметила управляющая гостиничным комплексом «Имеретинский» Лариса Зацепилина.

Ранее сообщалось, что Сочи и Краснодар возглавили список самых здоровых городов России. Как пишет ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Работа.ру», 40% россиян уверены, что жизнь в Сочи способствует улучшению здоровья. Они связали это с климатом, богатой природой и большим количеством прогулочных зон.

Второе место в рейтинге занял Краснодар. Также в тройку лидеров вошёл Калининград.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить