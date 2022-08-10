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Четверть российских семей решили провести отпуск на даче в 2022 году

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Чуть более четверти российских семей (26%) решили провести отпуск на даче в 2022 году, следует из предварительных данных, предоставленных участниками форума регионов России «Развитие туристической инфраструктуры» оргкомитету мероприятия.
Четверть российских семей решили провести отпуск на даче в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © helovi

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Ещё 17% семей выбрали Черноморское побережье Кавказа, 7% — Крым.

Кроме того, 8% жителей России провели отпуск в Москве и Санкт-Петербурге, 15% — в Карелии, Башкирии и на Алтае.

По словам 13% россиян, в этом году они останутся дома.

Ранее врач общей практики Светлана Багавиева в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как не заболеть в отпуске.

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