Четверть российских семей решили провести отпуск на даче в 2022 году
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.
Ещё 17% семей выбрали Черноморское побережье Кавказа, 7% — Крым.
Кроме того, 8% жителей России провели отпуск в Москве и Санкт-Петербурге, 15% — в Карелии, Башкирии и на Алтае.
По словам 13% россиян, в этом году они останутся дома.
Ранее врач общей практики Светлана Багавиева в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как не заболеть в отпуске.