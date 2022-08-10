Автоэксперт Субботин дал советы по выбору подержанных машин

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по выбору подержанных машин.

«Среди подержанных автомобилей можно выбирать среди «корейцев» — Hyundai и KIA. Например, кроссовер Hyundai Creta. Вторая группа — автомобили французского производства. Это могут быть Renault Kaptur или Duster, построенные на платформе Logan. Других вариантов на рынке нет», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, можно покупать и немецкие машины, но запчасти к ним дорогие.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.