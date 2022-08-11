Производство мебели в Москве выросло на 48,6% в январе — июне текущего года

В первом полугодии 2022 года в Москве выпустили мебели в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Об этом сообщает kp.ru.

«Выпуск мебели с января по июнь этого года увеличился на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. За то же время производители поставили заказчикам товары на 7,9 млрд рублей — это на 14,5% превышает показатель января — июня прошлого года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в столице производят деревянную, металлическую и мягкую мебель, которая поставляется в социально значимые учреждения, для жилья и офисов, торговых зданий.

Всего в городе работает 90 таких компаний.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.