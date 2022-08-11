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В Москве утвердили названия 22 строящихся станций метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 22 строящихся станций метро.
В Москве утвердили названия 22 строящихся станций метро
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Наименования выбирались с учётом мнения горожан. Опросы проходили в рамках проекта «Активный гражданин».

Таким образом, конечную станцию Сокольнической линии назовут «Потапово», а проектируемую на Люблинско-Дмитровской — «Южный порт».

На строящейся Троицкой линии появятся такие станции, как «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедровая» и «Ватутинки».

Конечная Арбатско-Покровской линии получила название «Гольяново».

Ранее НСН сообщала, что Собянин во время осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что строительство северо-восточного участка находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи. Ещё на трёх продолжаются отделочные и инженерные работы.

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