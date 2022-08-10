В Финансовом университете подвели итоги приёмной кампании

Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая подвела итоги приёмной кампании.

«Кампания проходила с использованием сервиса госуслуг, это было нововведением этого года. Количество поданных заявлений через систему — порядка 60 тыс., всего было подано в Москву и филиалы больше 150 тыс. заявлений. Надо понимать, что каждый человек может подавать несколько заявлений», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в целом конкурс получился около девяти человек на место.

Что касается минимальных проходных баллов, то по самому востребованному направлению (управление бизнесом) они составили 295 из 300.

«292 балла — экономика и финансы. Достаточно много мест было выделено по программам по IT-специальностям, на них был проходной балл пониже», — заключила Брюховецкая.

Ранее выпускница Кировского физико-математического лицея Алёна Микрюкова в беседе с progorod43 рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов.