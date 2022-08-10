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Проректор ГУУ Троицкий назвал маркетинг и бренд-менеджмент одними из самых востребованных специальностей

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Проректор Государственного университета управления Александр Троицкий назвал самые востребованные специальности.
Проректор ГУУ Троицкий назвал маркетинг и бренд-менеджмент одними из самых востребованных специальностей
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Что касается самых востребованных профессий, которые остаются в тренде, — это маркетинг, бренд-менеджмент, реклама, юриспруденция. По этим направлениям мы видим такую же тенденцию, что была и в прошлом году», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, востребованной в настоящее время будет и подготовка управленцев в сфере экологии.

Ранее выпускница Кировского физико-математического лицея Алёна Микрюкова в беседе с progorod43 рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов.

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