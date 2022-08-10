Риелтор Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке аренды квартир в Москве

Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке аренды квартир в Москве.

«Арендные ставки на жильё имеют стабильную сезонную зависимость. Рост ставок аренды обычно происходит с августа, а с января цены начинают снижаться, и это продолжается до июля», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его прогнозу, этой осенью в Москве ставки аренды вряд ли вырастут больше 15%, а в Московской области рост не превысит 10%.

Со своей стороны, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с ИА REGNUM выразила мнение, что к осени 2022 года аренда жилья в России по традиции подорожает.

«Ведь именно со второй половины августа начинается сезон. Самыми востребованными являются студии. Далее идут однокомнатные квартиры. Что касается апартаментов, то здесь тоже можно будет видеть рост цен», — сказала эксперт.

Она добавила, что такие виды жилья — самые популярные и доступные для граждан.