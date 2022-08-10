В ОНК рассказали о предотвращении побега из СИЗО «Бутырка»

В столичном СИЗО «Бутырка» 8 августа была предотвращена попытка побега заключённого, обвиняемого в разбойном нападении на табачный магазин. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

«Обвиняемый С. прибыл в «Бутырку» 8 августа из НИИ имени Сербского, где проходил судебно-психиатрическую экспертизу. На сборном отделении СИЗО принимали целую группу заключённых, и С. выскользнул из здания, пробежал несколько десятков метров до КПП, но был задержан», — сказал Иванов.

По его словам, на КПП задержанный объяснил, что в СИЗО выполняет строительные работы и должен срочно выйти в город.

«Часовой ещё до проверки документов обратил внимание на отсутствие шнурков у «строителя», вызвал начальника караула, который сразу вывел С. за отсечную решётку, а прибывшие сотрудники задержали его», — добавил правозащитник.

Член ОНК также отметил, что вход в сборное отделение уже оборудовали металлической клеткой, что позволит избегать подобных инцидентов.

«С. в беседе с членами ОНК заявил, что пытался сбежать, потому что считает себя невиновным в предъявленном обвинении, а затем сказал, что и попытки побега не было — он якобы хотел проводить девушку — сотрудницу СИЗО до КПП», — добавил собеседник RT, уточнив, что дожидаться решения о возбуждении уголовного дела в связи с попыткой побега С. будет в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», куда он помещён после экспертизы в НИИ им. Сербского.