военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ОНК рассказали о предотвращении побега из СИЗО «Бутырка»

Короткая ссылка
RT
В столичном СИЗО «Бутырка» 8 августа была предотвращена попытка побега заключённого, обвиняемого в разбойном нападении на табачный магазин. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
В ОНК рассказали о предотвращении побега из СИЗО «Бутырка»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Обвиняемый С. прибыл в «Бутырку» 8 августа из НИИ имени Сербского, где проходил судебно-психиатрическую экспертизу. На сборном отделении СИЗО принимали целую группу заключённых, и С. выскользнул из здания, пробежал несколько десятков метров до КПП, но был задержан», — сказал Иванов.

По его словам, на КПП задержанный объяснил, что в СИЗО выполняет строительные работы и должен срочно выйти в город.

«Часовой ещё до проверки документов обратил внимание на отсутствие шнурков у «строителя», вызвал начальника караула, который сразу вывел С. за отсечную решётку, а прибывшие сотрудники задержали его», — добавил правозащитник.

Член ОНК также отметил, что вход в сборное отделение уже оборудовали металлической клеткой, что позволит избегать подобных инцидентов.

«С. в беседе с членами ОНК заявил, что пытался сбежать, потому что считает себя невиновным в предъявленном обвинении, а затем сказал, что и попытки побега не было — он якобы хотел проводить девушку — сотрудницу СИЗО до КПП», — добавил собеседник RT, уточнив, что дожидаться решения о возбуждении уголовного дела в связи с попыткой побега С. будет в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», куда он помещён после экспертизы в НИИ им. Сербского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить