Специалист поддержал идею временно блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей
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Эксперт поддержал такую идею, но отметил, что всё зависит от её реализации в каждом конкретном банке.
«Очень часто люди, когда им звонит «служба безопасности» банка, то ли не разобравшись, то ли от испуга делают переводы. Может быть, у них будет время одуматься. Другое дело, как это будет организовано. Если этим делом будут заведовать роботы, то инициатива может свестись к нулю», — объяснил Власов.
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что ЦБ в качестве меры борьбы с мошенничеством предложил временно блокировать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах до момента прохождения клиентом дополнительной идентификации.
Кроме того, эксперты выступили с идеей о том, чтобы граждане получили возможность сообщать в полицию о мошенничестве через кол-центры банков.