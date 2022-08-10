Специалист поддержал идею временно блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал предложение временно блокировать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах до момента прохождения клиентом дополнительной идентификации.

Эксперт поддержал такую идею, но отметил, что всё зависит от её реализации в каждом конкретном банке.

«Очень часто люди, когда им звонит «служба безопасности» банка, то ли не разобравшись, то ли от испуга делают переводы. Может быть, у них будет время одуматься. Другое дело, как это будет организовано. Если этим делом будут заведовать роботы, то инициатива может свестись к нулю», — объяснил Власов.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что ЦБ в качестве меры борьбы с мошенничеством предложил временно блокировать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах до момента прохождения клиентом дополнительной идентификации.

Кроме того, эксперты выступили с идеей о том, чтобы граждане получили возможность сообщать в полицию о мошенничестве через кол-центры банков.