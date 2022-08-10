«Известия»: ЦБ предложили временно блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей

Центробанку России в качестве меры борьбы с мошенничеством предложили временно блокировать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах до момента прохождения клиентом дополнительной идентификации.

Об этом пишет газета «Известия».

По информации издания, инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России.

Кроме того, эксперты выступили с идеей о том, чтобы граждане получили возможность сообщать в полицию о мошенничестве через кол-центры банков. По их мнению, с помощью такой функции вместе с заявлением полиции могли бы сразу передаваться данные о спорной операции.

Отмечается, что это помогло бы не терять большое количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам данных, необходимых для следствия.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.