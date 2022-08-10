«Известия»: ЦБ предложили временно блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей
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Об этом пишет газета «Известия».
По информации издания, инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России.
Кроме того, эксперты выступили с идеей о том, чтобы граждане получили возможность сообщать в полицию о мошенничестве через кол-центры банков. По их мнению, с помощью такой функции вместе с заявлением полиции могли бы сразу передаваться данные о спорной операции.
Отмечается, что это помогло бы не терять большое количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам данных, необходимых для следствия.
Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.