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«Известия»: ЦБ предложили временно блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей

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Центробанку России в качестве меры борьбы с мошенничеством предложили временно блокировать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах до момента прохождения клиентом дополнительной идентификации.
«Известия»: ЦБ предложили временно блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет газета «Известия».

По информации издания, инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России.

Кроме того, эксперты выступили с идеей о том, чтобы граждане получили возможность сообщать в полицию о мошенничестве через кол-центры банков. По их мнению, с помощью такой функции вместе с заявлением полиции могли бы сразу передаваться данные о спорной операции.

Отмечается, что это помогло бы не терять большое количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам данных, необходимых для следствия.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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