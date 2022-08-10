Политолог Журавлёв заявил о важности выборов муниципальных депутатов в Москве

Политолог Дмитрий Журавлёв заявил о важности выборов муниципальных депутатов в Москве.

«Московские муниципальные выборы — очень значимый вопрос. Основные социальные вопросы (например, организация школ или магазинов) — это вопросы муниципальной власти. С этого уровня конкретные задачи гораздо лучше видны», — объяснил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, выборы мундепов определяют комфорт жизни горожан.

«В Москве это особенно важно... Кого люди изберут муниципальными депутатами, от того и будет зависеть, как они будут жить», — добавил эксперт.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в городе с 9 по 11 сентября.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022.