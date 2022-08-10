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Политолог Мартынов назвал удобным электронное голосование на муниципальных выборах в Москве

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Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал удобным электронное голосование на муниципальных выборах в Москве.
Политолог Мартынов назвал удобным электронное голосование на муниципальных выборах в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В частности, для Москвы, которая уже не первый год практикует голосование в формате онлайн, данный способ является очень удобным. Все функции и сам процесс голосования организованы в доступной форме. Было бы странно, если бы все эти современные цифровые платформы не использовались в электоральных кампаниях», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, легитимность такого способа голосования гарантирована российским законодательством об избирательном праве граждан.

Мартынов также отметил, что электронный формат голосования активно используется в мировой практике.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022.

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