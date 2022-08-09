В Тульской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Уточняется, что артиллерийский снаряд был найден в поле у деревни Богдановка.
Спасатели напомнили, что при обнаружении боеприпаса нельзя приближаться к предмету. Необходимо немедленно вызвать полицию или службу спасения.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.