В Тульской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны

В Новомосковске специалисты обезвредили боеприпас калибром 76 мм времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что артиллерийский снаряд был найден в поле у деревни Богдановка.

Спасатели напомнили, что при обнаружении боеприпаса нельзя приближаться к предмету. Необходимо немедленно вызвать полицию или службу спасения.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.