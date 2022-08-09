Автоэксперт Дробязина заявила о восстановлении рынка автокредитования в Ставропольском крае

Руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Ставрополе Елена Дробязина рассказала о динамике спроса на автокредиты в Ставропольском крае в 2022 году.

«Рынок автокредитования восстанавливается: об этом говорят спрос и июньские выдачи автокредитов нашего банка в Ставропольском крае. Общее количество полученных в регионе заявок на финансирование покупки автотранспорта выросло в июне в два раза по сравнению с первым весенним месяцем», — заявила она в беседе с newstracker.ru.

По её словам, объём выданных автокредитов также планомерно растёт начиная с апреля, но результаты ещё не дотягивают до прошлогодних значений.

«В дальнейшем мы, скорее всего, также увидим прирост продаж и стабильно высокий спрос на финансирование сделок в сегменте автомобилей с пробегом (АСП), который сегодня выступает драйвером восстановления рынка», — добавила Дробязина.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.