военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Автоэксперт Дробязина заявила о восстановлении рынка автокредитования в Ставропольском крае

Короткая ссылка
Руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Ставрополе Елена Дробязина рассказала о динамике спроса на автокредиты в Ставропольском крае в 2022 году.
Автоэксперт Дробязина заявила о восстановлении рынка автокредитования в Ставропольском крае
  • Gettyimages.ru

«Рынок автокредитования восстанавливается: об этом говорят спрос и июньские выдачи автокредитов нашего банка в Ставропольском крае. Общее количество полученных в регионе заявок на финансирование покупки автотранспорта выросло в июне в два раза по сравнению с первым весенним месяцем», — заявила она в беседе с newstracker.ru.

По её словам, объём выданных автокредитов также планомерно растёт начиная с апреля, но результаты ещё не дотягивают до прошлогодних значений.

«В дальнейшем мы, скорее всего, также увидим прирост продаж и стабильно высокий спрос на финансирование сделок в сегменте автомобилей с пробегом (АСП), который сегодня выступает драйвером восстановления рынка», — добавила Дробязина.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить