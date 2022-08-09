В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Церемония состоялась у Монумента героическим защитникам Ленинграда.
«Мы всегда будем помнить тех, кто отважно сражался с врагом, кто умер от голода и холода в блокадном Ленинграде. Очень важно, что наша молодёжь понимает это. Много детей, юношей и девушек приходят на церемонии возложения и акции, посвящённые войне и блокаде», — заявил губернатор Александр Беглов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге вечером 9 августа пройдёт акция «Лучи Победы».