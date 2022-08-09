В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы

В Санкт-Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Церемония состоялась у Монумента героическим защитникам Ленинграда.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отважно сражался с врагом, кто умер от голода и холода в блокадном Ленинграде. Очень важно, что наша молодёжь понимает это. Много детей, юношей и девушек приходят на церемонии возложения и акции, посвящённые войне и блокаде», — заявил губернатор Александр Беглов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге вечером 9 августа пройдёт акция «Лучи Победы».