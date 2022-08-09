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Рынок новых люксовых машин в России снизился на 84% в июле

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Рынок новых люксовых автомобилей в России снизился на 84% в июле 2022 года.
Рынок новых люксовых машин в России снизился на 84% в июле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

За месяц россияне приобрели 16 новых машин премиального сегмента.

По словам экспертов, объёмы реализации люксовых автомобилей не превышают 20 единиц уже третий месяц.

В июле в России были реализованы пять новых Ferrari, по три Bentley и Rolls-Royce, два Aurus и по одному Aston Martin, Lamborghini и Maserati.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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