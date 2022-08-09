Россияне потратили 94,7 млрд рублей на покупку машин китайских марок с начала года

В январе — июне 2022 года россияне потратили 94,7 млрд рублей на покупку новых машин китайских марок.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Более 90% средств пришлось на продукцию четырёх брендов.

Лидером назван Haval. За полгода на покупку машин данной марки российские автовладельцы потратили 26,8 млрд рублей.

На втором месте — Chery (24,9 млрд рублей), на третьем — Geely (18,6 млрд).

Ещё 15,9 млрд было потрачено на автомобили марки Exeed.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.