Россияне потратили 94,7 млрд рублей на покупку машин китайских марок с начала года
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Более 90% средств пришлось на продукцию четырёх брендов.
Лидером назван Haval. За полгода на покупку машин данной марки российские автовладельцы потратили 26,8 млрд рублей.
На втором месте — Chery (24,9 млрд рублей), на третьем — Geely (18,6 млрд).
Ещё 15,9 млрд было потрачено на автомобили марки Exeed.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.