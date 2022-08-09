В «Авито Авто» заявили о снижении цен на иномарки с пробегом

В «Авито Авто» заявили о снижении цен на подержанные иномарки.

Об этом сообщает газета «Известия».

С апреля по июнь 2022 года средняя цена машины с пробегом опустилась на 4,5% по сравнению с I кварталом.

Так, средняя цена Skoda Octavia в июле составила 1 521 800 рублей (-1,2% по сравнению с январём 2022-го), а средняя цена Ford Focus — 1 020 000 рублей (-0,9%).

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.