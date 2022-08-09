Трое рабочих погибли в канализационном колодце в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека погибли и один находится в тяжёлом состоянии в больнице в посёлке Ровеньки после работ в канализационном колодце.

Об этом глава региона написал в своём Telegram.

«Три человека погибли и один находится в тяжёлом состоянии в больнице. ЧП сегодня произошло в Ровеньках. Здесь бригада рабочих ООО «Экологические системы» меняла насос в канализационном колодце. К сожалению, при выполнении работ у одного сотрудника повредился противогаз», — указал он.

Губернатор отметил, что при оказании экстренной помощи вторым сотрудником без средств индивидуальной защиты был получен ожог дыхательных путей.

«Ещё два сотрудника также спустились в канализационный колодец для оказания помощи. Все трое надышались аммиачными парами, что привело к их гибели», — сообщил Гладков.

Он добавил, что на месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве генерального директора частной организации задержали по делу о гибели трёх рабочих в коллекторе. Их тела обнаружили вечером 7 августа. Рабочие не смогли выбраться на поверхность из-за подъёма уровня воды после ливня.