ТАСС: Purina остановила производство и продажу в России некоторых кормов для кошек и собак

Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда кормов других своих брендов из-за логистических трудностей. Об этом ТАСС сообщил представитель горячей линии компании.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлены производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — уточнил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с кормами для домашних животных.

По его словам, рынок удалось стабилизировать.

Как отметил Бурматов, свою продукцию поставляют такие страны, как Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Австрия, Словения, Италия, Норвегия, Китай, Бразилия и Сербия.