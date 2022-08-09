военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ТАСС: Purina остановила производство и продажу в России некоторых кормов для кошек и собак

Короткая ссылка
Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда кормов других своих брендов из-за логистических трудностей. Об этом ТАСС сообщил представитель горячей линии компании.
ТАСС: Purina остановила производство и продажу в России некоторых кормов для кошек и собак
  • РИА Новости

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлены производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — уточнил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с кормами для домашних животных.

По его словам, рынок удалось стабилизировать.

Как отметил Бурматов, свою продукцию поставляют такие страны, как Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Австрия, Словения, Италия, Норвегия, Китай, Бразилия и Сербия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить