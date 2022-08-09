Вторая «Университетская смена» приняла детей из ЛНР в Самаре
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
В течение десяти дней дети будут обучаться видеоблогингу, 3D-моделированию и работе с робототехникой с использованием возможностей технопарка «Кванториум».
«Университетские смены» — совместный проект Минобрнауки и Минпросвещения, благодаря которому 11 тыс. подростков из Донбасса смогут пройти тематические образовательные программы и ознакомиться с культурой и историей регионов страны.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.