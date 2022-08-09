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Вторая «Университетская смена» приняла детей из ЛНР в Самаре

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В Самарской области в рамках федерального проекта «Университетские смены» проходит вторая смена для детей из ДНР. Она организована на базе Самарского государственного социально-педагогического университета.
Вторая «Университетская смена» приняла детей из ЛНР в Самаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

В течение десяти дней дети будут обучаться видеоблогингу, 3D-моделированию и работе с робототехникой с использованием возможностей технопарка «Кванториум».

«Университетские смены» — совместный проект Минобрнауки и Минпросвещения, благодаря которому 11 тыс. подростков из Донбасса смогут пройти тематические образовательные программы и ознакомиться с культурой и историей регионов страны.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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