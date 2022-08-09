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Мэр крымского города Саки заявил о контролируемой ситуации в районе Новофёдоровки

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Мэр крымского города Саки Александр Овдиенко заявил, что пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке нет и ситуация находится под контролем.

«Пострадавших пока нет, ситуация под контролем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофёдоровки на западном побережье. В Минобороны России уточнили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов выехал на место происшествия.

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