Мэр крымского города Саки заявил о контролируемой ситуации в районе Новофёдоровки
«Пострадавших пока нет, ситуация под контролем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофёдоровки на западном побережье. В Минобороны России уточнили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.
Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов выехал на место происшествия.