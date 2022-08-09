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Москва провела первую цифровую сделку с недвижимостью в ТиНАО

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что правительство Москвы и территориальное управление Росимущества провели первую электронную сделку по приёму-передаче столице недвижимости из федеральной собственности.
Москва провела первую цифровую сделку с недвижимостью в ТиНАО
  • РИА Новости

В итоге город стал обладателем земельного участка в ТиНАО, участок будет использоваться для развития дорожной сети округов, передаёт НСН.

«Цифровое взаимодействие между органами власти позволяет ускорить оформление сделок и упростить государственную регистрацию прав на недвижимость», — отметил вице-мэр.

Земельный участок располагается в поселении Десёновское, его площадь 1,1 га.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил российскому лидеру, что 95% госуслуг жители региона сейчас могут получить онлайн.

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