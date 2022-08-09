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Бочкарёв: в Москве планируют построить 27 станций метро к 2025 году

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До конца 2024 года в Москве планируют завершить строительство 27 станций на разных линиях метро, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве планируют построить 27 станций метро к 2025 году
  • РИА Новости

«В Москве ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена. Уже до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 км линий, 27 станций и трёх электродепо для обслуживания поездов метро», — сообщил Бочкарёв.

Флагманским проектом является Большая кольцевая линия (БКЛ) протяжённостью 70 км.

«Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнётся», — отметил вице-мэр.

Продолжаются работы по строительству новых радиусов и продлению существующих линий.

«Сейчас идут работы на Троицкой, Рублёво-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях подземки», — сказал Бочкарёв.

По его словам, с 2011 года в столице ввели в эксплуатацию 198,7 км линий, 100 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и МЦК.

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