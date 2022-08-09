Юрист Крохин посоветовал заменить лампы на светодиодные для экономии на услугах ЖКХ

Юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин рассказал, как сэкономить на коммунальных платежах на фоне роста тарифов на услуги.

«Следите за потреблением электроэнергии и воды и не забывайте передавать показания счётчиков. Если вы пропустили больше трёх месяцев, то вам начислят потребление по нормативу, а оно выше среднестатистического», — посоветовал специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Сэкономить на электроэнергии позволит и замена всех ламп в доме на светодиодные.

Также юрист порекомендовал отказаться от услуг, которыми жилец не пользуется (радиоточка, коллективная антенна, домашний телефон), покупать бытовую технику с классом энергоэффективности не ниже А, а также регулярно проверять стояки и трубы на предмет протечек.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» высказался о методах экономии электроэнергии в ЕС.