Юрист Крохин посоветовал заменить лампы на светодиодные для экономии на услугах ЖКХ
- РИА Новости
«Следите за потреблением электроэнергии и воды и не забывайте передавать показания счётчиков. Если вы пропустили больше трёх месяцев, то вам начислят потребление по нормативу, а оно выше среднестатистического», — посоветовал специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».
Сэкономить на электроэнергии позволит и замена всех ламп в доме на светодиодные.
Также юрист порекомендовал отказаться от услуг, которыми жилец не пользуется (радиоточка, коллективная антенна, домашний телефон), покупать бытовую технику с классом энергоэффективности не ниже А, а также регулярно проверять стояки и трубы на предмет протечек.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» высказался о методах экономии электроэнергии в ЕС.