Жители Москвы получили онлайн более 22 тысяч услуг по оформлению перепланировки

Более 22,6 тыс. услуг по оформлению документов на перепланировку онлайн было оказано жителям столицы с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это почти на 10% превышает аналогичный показатель 2021 года.

Благодаря переводу оформления документов в онлайн-формат не тратится время на их пересылку, что позволило сократить сроки получения решения, отметил вице-мэр.

Ранее, как писала НСН, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители Москвы могут получить практически 100% услуг в любом офисе «Мои документы» вне зависимости от места регистрации.