Российские волонтёры доставили 1 тыс. продовольственных наборов жителям села Вознесенска Запорожской области.

Пакеты формируют на пунктах выдачи, куда местные жители начинают приходить с раннего утра, передаёт телеканал «Звезда».

Выдача гумпомощи осуществляется по спискам.

В индивидуальный набор, который выдают каждому, входят мясные и рыбные консервы, макароны, мука, сахар, масло, печенье и другие продукты, а также медикаменты.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Иркутская область передала жителям Луганской Народной Республики спецтехнику.