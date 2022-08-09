Волонтёры из России доставили гумпомощь жителям Запорожской области
- РИА Новости
Пакеты формируют на пунктах выдачи, куда местные жители начинают приходить с раннего утра, передаёт телеканал «Звезда».
Выдача гумпомощи осуществляется по спискам.
В индивидуальный набор, который выдают каждому, входят мясные и рыбные консервы, макароны, мука, сахар, масло, печенье и другие продукты, а также медикаменты.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Иркутская область передала жителям Луганской Народной Республики спецтехнику.