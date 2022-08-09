Режим ограничения полётов в южной и центральной частях России продлён до 17 августа
- РИА Новости
«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.
Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста
Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
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