В лагерях Самарской области отдохнули более 25 тысяч детей в 2022 году
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Об этом сообщает volga.news.
Предварительные итоги оздоровительной кампании обсуждались на совещании с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований региона, которое провёл губернатор Дмитрий Азаров.
На организацию детского отдыха предусмотрено около 1,5 млрд рублей.
В регионе также отдохнули 350 детей из Донбасса.
Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.