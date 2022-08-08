В движении «Молодёжка ОНФ» рассказали о помощи пересекающим границу в Крыму

Движение «Молодёжка ОНФ» продолжает оказывать помощь пересекающим границу в Джанкойском районе Крыма.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Чаще всего люди нуждаются в прохладной питьевой воде. В некоторые дни участники команды выдают по 300 л воды. Также организована доставка питьевой воды на КПП «Чонгар». К добровольческой группе «Молодёжки ОНФ» присоединились местные жители. Они разбили полевую кухню и кормят приезжающих горячими домашними обедами», — заявил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Работу начала вторая смена добровольцев. Первая группа состояла преимущественно из волонтёров Севастополя и Феодосии, а теперь в Крым приехали участники команды из других регионов, в том числе из Москвы и с Камчатки.

С начала работы второй смены в пункт «Молодёжки ОНФ» обратился 221 человек.

Ранее ФАН передавало, что очередная партия гуманитарной помощи доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.