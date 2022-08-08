В Удмуртии создали Центр развития туризма

В Удмуртии создали АНО «Центр развития туризма Удмуртской Республики».

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Ярослав Семёнов.

Цель новой организации — содействие развитию туризма и расширение туристского потенциала Удмуртии, оказание общественно полезных услуг и предоставления других услуг в сфере туризма.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.