Генпрокуратура проводит проверку ПФР в связи со случаями отказа в соцпособиях в регионах
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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что ранее были рассмотрены обращения жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет.
«Прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведённые в автоматическом режиме расчёты некорректны», — заявили в Генпрокуратуре.
В итоге принятые ранее решения пересмотрены, выплаты семьям назначены.
«Кроме того, организован пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи. В результате вскрыто 1048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что, учитывая распространённый характер таких нарушений, и было принято решение о проверке работы ПФР.
В мае сообщалось, что выплаты семьям с невысокими доходами перечислены на 1,6 млн детей от восьми до 17 лет, общая сумма составила 24,3 млрд рублей.