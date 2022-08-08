Дворец спорта «Некрасовка» могут ввести в эксплуатацию в 2023 году

Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время ознакомления с ходом работ на будущем объекте.