Дворец спорта «Некрасовка» могут ввести в эксплуатацию в 2023 году
Об этом сообщает НСН.
На территории трёхэтажного Дворца спорта разместят ледовую арену, два бассейна, игровые, тренажёрные, гимнастические и хореографические залы, зал единоборств.
Также будет оборудован зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк, шахматный клуб, конференц-зал и кафе.
На данный момент строительная готовность Дворца спорта оценивается в 80%.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках программы «Индустриальные кварталы».