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Дворец спорта «Некрасовка» могут ввести в эксплуатацию в 2023 году

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Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время ознакомления с ходом работ на будущем объекте.
Дворец спорта «Некрасовка» могут ввести в эксплуатацию в 2023 году

Об этом сообщает НСН.

На территории трёхэтажного Дворца спорта разместят ледовую арену, два бассейна, игровые, тренажёрные, гимнастические и хореографические залы, зал единоборств.

Также будет оборудован зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк, шахматный клуб, конференц-зал и кафе.

На данный момент строительная готовность Дворца спорта оценивается в 80%.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках программы «Индустриальные кварталы».

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