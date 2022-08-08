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В Подмосковье перед судом предстанет мужчина, бросивший венок в мемориальный комплекс

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В Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, бросившего венок в мемориальный комплекс.
В Подмосковье перед судом предстанет мужчина, бросивший венок в мемориальный комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 12 июня. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к мемориалу «Память погибшим воинам-куровчанам» и бросил венок «Звезда» в огонь.

Бетонное основание и керамические плиты упали, а декоративная звезда обгорела и деформировалась. Ущерб оценивается в 683 тыс. рублей.

«Дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Керчи задержали 26-летнюю женщину, осквернившую Вечный огонь на Аллее Славы.

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