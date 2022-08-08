В Подмосковье перед судом предстанет мужчина, бросивший венок в мемориальный комплекс
- РИА Новости
Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл 12 июня. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к мемориалу «Память погибшим воинам-куровчанам» и бросил венок «Звезда» в огонь.
Бетонное основание и керамические плиты упали, а декоративная звезда обгорела и деформировалась. Ущерб оценивается в 683 тыс. рублей.
«Дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Керчи задержали 26-летнюю женщину, осквернившую Вечный огонь на Аллее Славы.